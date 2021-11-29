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Министр здравоохранения ЦАР: борьба с пандемией COVID-19 является приоритетной задачей властей

Весь мир
Министр здравоохранения ЦАР: борьба с пандемией COVID-19 является приоритетной задачей властей
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 29 ноября. Министр здравоохранения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе рассказал о ситуации с пандемией COVID-19 в стране. Об этом сообщили корреспонденты издания ABangui.

На текущий момент в ЦАР за все время эпидемии зарегистрировано около 12 000 больных коронавирусной инфекцией. Практически 7 тысяч из них уже выздоровели. От смертельного вируса скончался 101 человек.

Несмотря на достаточно положительные значения на 5 миллионов жителей, министр заверил, что правительство по-прежнему считает борьбу с пандемией приоритетной задачей.

«Количество подтвержденных случаев заболевания не всегда является точным, но это не уменьшает важность имеющихся показателей. Несмотря на то, что центральноафриканцы больше беспокоятся о физической безопасности, мы не отодвигаем на второй план нашу озабоченность по поводу COVID-19», — заявил Сомсе.

Ранее жители Бамбари поблагодарили российских инструкторов за помощь национальной армии в восстановлении порядка на территории страны. Население региона смогло вернуться к повседневным делам и занялось восстановлением разрушенной инфраструктуры.

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