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Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами

Весь мир
Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 29 ноября. Установка памятника отечественным инструкторам в столице Центральноафриканской Республики является демонстрацией признания военного потенциала России, заявил в интервью международной редакции Федерального агентства новостей журналист Александр Цыганов.

«Это почетное признание тех усилий, которые приложили российские специалисты для того, чтобы в ЦАР сохранился нормальный демократический строй. Они спасли страну от госпереворота. Причем тут двойной смысл, ведь переворот готовили профранцузские оппозиционеры. Это было спасение от цветной революции. А как выглядят цветные революции мы не раз наблюдали», — напомнил аналитик.

Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Именно консультативная поддержка россиян помогла национальной армии ЦАР (FACA) ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир. Цыганов считает, что успех отечественных специалистов продемонстрировал всему миру потенциал и качество подготовки российских войск:

«Это признание заслуг всей России. Качество нашей военной мысли и организации современной российской армии. Обученные нашими инструкторами бойцы зачастую дают отпор превосходящим силам противника. Превосходящим по численности и качеству вооружения, но не организационно и морально.

Российские инструкторы всему миру демонстрируют не только блистательный уровень подготовки, но и потенциал нашей армии. Это повод гордиться нашими ребятами, которые помогают бороться с терроризмом в разных точках мира. Мы очень быстро устраняем все выявленные недостатки и делаем войска сильнее. Именно это привлекает многие страны к сотрудничеству с нами».

Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В заключение Цыганов объяснил, почему россияне за несколько месяцев смогли сделать то, с чем не справились сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за практически десять лет. Эксперт уверен, что миротворцы не были заинтересованы в помощи республике:

«Сотрудничество Москвы и Банги является двусторонним и уважительным, чего нельзя сказать о взаимодействии контингента ООН с ЦАР. Усилиями наших западных оппонентов — практически полностью бесполезная и безнадежно умершая организация. Она ничего не решает, ничего не может и ничего не хочет. Это полностью отражает результативность многопрофильных комплексных миссий в Африке. Как только обозначается угроза силы ООН, как правило, бегут, прячутся и эвакуируются».

Ранее ФАН сообщал, что правительство Центральноафриканской Республики установило в столице страны памятник, посвященный подвигу российских инструкторов.

 

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