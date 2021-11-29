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Актера из сериала «Империя» судят за инсценировку нападения «сторонников Трампа»

Весь мир
Актера из сериала «Империя» судят за инсценировку нападения «сторонников Трампа»
Global Look Press  /  Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com

Чикаго, 29 ноября. Чернокожий актер, заявивший о нападении сторонников экс-президента Трампа, предстанет перед судом за ложные обвинения.

Джусси Смоллетт — 39-летний актер сериала «Империя» — предстанет перед судом по обвинению в инсценировке нападения, которое произошло 29 января 2019 года в центре Чикаго. Тогда Смоллет заявил, что он стал жертвой нападения на почве расизма и гомофобии. Он сообщил полиции, что нападавшие обмотали веревку вокруг его шеи и вылили на него «неизвестное вещество». Смоллетт сообщил детективам, что нападавшие также кричали «Это страна MAGA! (лозунг сторонников Дональда Трампа Make America great again)».

В результате расследования, полиция Чикаго заявила, что сотрудники отсмотрели сотни часов записей с камер наблюдения, в том числе тех, на которых видно, как Смоллетт шел по центру города, но ни на одном из них не было видно нападения. Затем полиция получила и опубликовала изображения двух подозреваемых, которыми оказались братья Абимбола и Олабинджо Осундайро, признавшиеся, что получили от «пострадавшего» деньги за инсценировку нападения.

В конце февраля, прокуратура Чикаго обвинила Смоллетта в подаче ложного заявления о предполагаемом нападении. Суперинтендант полиции Чикаго Эдди Джонсон сообщил, что актер организовал нападение, потому что был недоволен своей зарплатой и хотел таким образом повысить собственную популярность. Следователи сообщили, что у них есть чек на 3500 долларов, который Смоллетт выписал «нападавшим». Персонаж Смоллетта был удален из последних двух эпизодов сериала, в котором он снимался.

В марте 2019 года Смоллетту было предъявлено обвинение по 16 пунктам в нарушении общественного порядка и предоставлении ложной информации сотрудникам правоохранительных органов.

Теперь Смоллетту грозит обвинение в нарушении общественного порядка, которое карается лишением свободы на срок до трех лет, однако эксперты прогнозируют, что в случае, если Смоллетта признают виновным, он получит испытательный срок или будет приговорен к общественным работам.

Ключевыми свидетелями обвинения будут братья Осундайро. Ожидается, что они дадут показания против Смоллетта, как организатора «атаки» на виду у камеры наблюдения, которая, как он ошибочно полагал, запишет все событие.

Братья также опишут, как Смоллетт привез их на место, где должен был произойти инцидент для «генеральной репетиции», сказала их адвокат Глория Родригес.

Судебный процесс начался через месяц после того, как 15 октября судья Джеймс Линн отклонил последнюю попытку закрыть уголовное дело против Смоллетта, назначив дату судебного разбирательства.

Сам Смоллетт не признает своей вины, называя судебный процесс «разочаровывающим». По его словам, правоохранительные органы и средства массовой информации «пытаются продать» повестку дня, освещая только определенные аспекты дела, чтобы изобразить его вину.

В свое время «нападение» на Смоллетта широко освещалось в крупнейших СМИ и было использовано Демократической партией США для обвинений сторонников Дональда Трампа в расизме. Нынешний вице-президент Камала Харрис охарактеризовала атаку как «современны случай суда Линча».

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