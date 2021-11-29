Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Тула, 29 ноября. Московский «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3 в выездном матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

За хозяев ворота железнодорожников поразил Даниил Хлусевич (17-я минута), дубль на свой счет записал Евгений Марков (40, 58). В составе «Локо» единственный мяч на последних минутах встречи забил Пабло (90+3).

«Арсенал» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в чемпионате России. Туляки также обыграли железнодорожников впервые с 6 декабря 2019 года. Ранее клубы встречались трижды, и в каждый раз верх одерживал «Локомотив».

Несколькими днями ранее железнодорожники крупно уступили римскому «Лацио» в матче Лиги Европы. Таким образом, москвичи потеряли шансы на выход в следующий раунд турнира.