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Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 21:18
Спорт
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Тула, 29 ноября. Московский «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3 в выездном матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

За хозяев ворота железнодорожников поразил Даниил Хлусевич (17-я минута), дубль на свой счет записал Евгений Марков (40, 58). В составе «Локо» единственный мяч на последних минутах встречи забил Пабло (90+3).

«Арсенал» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в чемпионате России. Туляки также обыграли железнодорожников впервые с 6 декабря 2019 года. Ранее клубы встречались трижды, и в каждый раз верх одерживал «Локомотив».

Несколькими днями ранее железнодорожники крупно уступили римскому «Лацио» в матче Лиги Европы. Таким образом, москвичи потеряли шансы на выход в следующий раунд турнира.

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