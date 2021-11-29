Представительство ЛНР: военнослужащие ВСУ обстреляли село Николаевка в Донбассе

Луганск, 29 ноября. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Николаевка, в результате были повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦЦК).

Уточняется, что бойцы ВСУ задействовали минометы для обстрела села Николаевка, расположенного недалеко от линии разграничения. Никто из местных жителей не пострадал.

«В 19:10 из района населенного пункта Болотенное вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Николаевка с применением минометов калибра 82 мм», — подчеркивается в сообщении.

Украинские силовики регулярно нарушают условия перемирия, обстреливая населенные пункты в ЛДНР из крупнокалиберных орудий и минометов. Также нередко для этих целей они используют танки, которые запрещены в соответствии с минскими договоренностями.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ один раз нарушили «режим тишины», действующий в Донбассе. В то же время ранее отмечалось, что вооруженные формирования украинской армии открыли огонь по населенному пункту Славяносербск.