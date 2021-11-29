Ростех анонсировал создание «умного» прицела для стрелкового оружия

Москва, 29 ноября. Специалисты Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ, входит в холдинг «Швабе» Ростеха) создадут специальную насадку на прицелы, способную вычислить данные для точной стрельбы.

Известно, что новая разработка сможет самостоятельно просчитывать дальность, баллистику и поправки на метеоусловия, в то время как стрелок только наводит центр перекрестия и нажимает на спусковой крючок. Об этом сообщили в Ростехе.

«Насадка синхронизируется с датчиками погодных условий, баллистическим вычислителем, дальномером и корректирует положение прицельного знака», — подчеркивают в госкорпорации.

Сообщается, что уникальная «умная» насадка подойдет для любого прицела охотничьего или спортивного ружья. В Ростехе заявили, что эта разработка является новым техническим решением и на нее оформлен российский патент.

Ранее холдинг «Технодинамика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», создал флеш-накопитель, ликвидирующий записанную на нем информацию по нажатию кнопки.