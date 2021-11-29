Москва, 29 ноября. ВСУ ведут войну с собственным народом, проживающим на территории Донбасса, что наглядно демонстрирует отсутствие моральных качеств у украинских силовиков, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Недавно полковник запаса ВСУ Петр Недзельский заявил, что российские военнослужащие якобы обратятся в бегство при первой же встрече с украинской армией. По мнению Баранца, это высказывание является «типичным трепом», в котором нет ни капли правды, передает «ПолитРоссия».

«Мне сразу вспомнилась старинная пословица: хвастлива собака была, да волки съели. В словах Недзельского много пустой бравады и лжи», — отметил военный обозреватель «КП».

Баранец подчеркнул, что бойцы ВСУ не могут похвастаться самоотверженностью на поле боя. Этот факт подтверждает то, что практически 70 тысяч украинских контрактников написали рапорты об уходе. Вооруженные силы Украины деморализованы, отметил он.

Кроме того, напомнил военный обозреватель, ВСУ ведут войну с жителями Донецка и Луганска, а вовсе не с Россией. Соответственно, говорить о наличии каких-либо моральных качеств у украинских силовиков не приходится, заключил он.

Ранее сообщалось, что спецназ ВСУ собирается устроить провокации на территории Донецкой Народной Республики. Украинские силовики продолжают увеличивать боевой потенциал у линии разграничения в Донбассе.