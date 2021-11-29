Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» рассказала о победе в конкурсе соцпроектов

Санкт-Петербург, 29 ноября. Активисты молодежного движения «Поколение Z» стали победителями Всероссийского конкурса социальных проектов, организатором которого было Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Девушка стала участницей проекта «Экосистема социальной активности «Впроекте»» и прошла курс по социальному проектированию. Она стала победителем грантового конкурса Росмолодежи и получила поддержку на реализацию мультимедийного проекта.

«Я до последнего не верила, что окажусь в числе победителей, но в меня верили мои наставники из Движения. Мне всегда была интересна сфера социального проектирования. Достаточных навыков и знаний в этой области у меня не было – как прописать заявку, как грамотно составить смету, раскрыть социальную значимость и актуальность моего проекта», — поделилась Погудкина.

Еще один активист — Павел Новоженов — выиграл конкурс проектов на форуме «Выше Крыши» в Петербурге. Он представлял на суд жюри «Лабораторию социального проектирования «Projectroom». Этот проект Новоженов хочет реализовать вместе со студентами ГИЭФПТ. Участник «Поколения Z» надеется подготовить много интересных проектов в Ленобласти.

Ранее молодежное движение «Поколение Z» запустило собственное приложение, которое помогает юным жителям Петербурга и Ленобласти в саморазвитии.