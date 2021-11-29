Баскова сравнили с Милохиным из-за татуировки и черных ногтей

Москва, 29 ноября. Знаменитый певец Николай Басков продемонстрировал поклонникам результат эксперимента со внешностью. Артист показал татуировку на шее и черный маникюр, однако это понравилось не всем почитателям его таланта.

Басков похвастался необычным преображением на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимок, на котором можно разглядеть его татуировку в виде кубка. Певец сделал наколку на шее, а чтобы ее было лучше видно, отодвинул ворот футболки рукой с черными ногтями.

«Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — подписал кадр знаменитый блондин.

Подписчики исполнителя по-разному отнеслись к новым неожиданным деталям его внешности. Многие пользователи соцсети сравнили Баскова с TikTok-блогером и рэпером Даней Милохиным, с которым у певца выходил совместный трек.

«Николай, вас покусал Милохин?»; «С Даней повелся и уже всего нахватался: и ногти, и тату... Будь самим собой, Коля, не гневи народ, который тебя любит»; «У Милохина перенял! Николай, ногти зачем?!» — написали комментаторы.

instagram.com / @danya_milokhin

Другие подписчики просто раскритиковали эксперименты исполнителя. По мнению этой части аудитории, черный маникюр и татуировка не соответствуют ни возрасту, ни образу Баскова. Поклонники призвали 45-летнего артиста отказаться от подобных изменений.

«Такой высоты певец и... Для чего все это? Непорядок»; «Я что-то пропустила в этой жизни. А что, теперь нормально, когда мужчина красит ногти?»; «Эксперименты должны быть, хорошо обдуманными. Ну и по возрасту», — возмутились пользователи соцсети.

Ранее юморист Максим Галкин вспомнил о забавном случае с Николаем Басковым. Шоумен рассказал, как певец проспал свой рейс в аэропорту Сардинии.