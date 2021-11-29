Пекин, 29 ноября. Реакция НАТО на сообщения западных СМИ о якобы «готовящемся российском вторжении» на Украину стала полной неожиданностью для Киева. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Эксперты отмечают, что Киев попытался использовать очередной антироссийский вброс для получения дополнительной поддержки от Запада. Однако ответная реакция НАТО стала большой неожиданностью для Украины и ввергла ее в отчаяние, передает «ПолитРоссия».

«Украина начала раздувать историю о «российской угрозе» не из-за страха перед военной угрозой, а по совершенно иным мотивам. В Киеве надеются, что западные страны окажут ему поддержку и предложат членство в НАТО», — говорится в публикации.

В ответ на истерику Киева в НАТО напомнили, что правила коллективной безопасности действуют только в отношении членов Североатлантического альянса. Таким образом, Украине ясно дали понять, что эти принципы на нее не распространяются. Подобное заявление стало полной неожиданностью для украинских властей, а также продемонстрировало попытки НАТО дистанцироваться от Киева.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали подобные утверждения западных стран, отмечая, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом российские власти уверены, что подобные заявления являются предлогом для размещения военных сил НАТО вблизи границ России. В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.