Высокие цены на газ привели к снижению спроса на топливо в Европе

Москва, 29 ноября. «Газпром» не считает стоимость газа на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров устойчивой. Высокая цена голубого топлива способствует снижению спроса на него, заявил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.

В ходе телефонной конференции представитель «Газпрома» констатировал, что компания не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшее время.

«Даже являясь прямыми бенефициарами текущий конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за 1 тыс. кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы», — цитирует Иванникова ТАСС.

По его словам, ситуация на европейском рынке в третьем квартале значительно отличалась от наблюдаемой ранее. При этом средняя цена экспорта в регион по итогам стала в рублевом выражении самой высокой за всю историю холдинга.

Данные отчета холдинга по МСФО свидетельствуют, что «Газпром» в третьем квартале получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли, относящейся к акционерам. Годом ранее компания имела убытки в размере 251,3 млрд рублей.