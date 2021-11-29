Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 21:38
21:36
Весь мир
Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
21:26
Общество
Какие изменения ждут россиян с декабря
21:18
Спорт
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
21:13
Армия
Представительство ЛНР: военнослужащие ВСУ обстреляли село Николаевка в Донбассе
21:09
Весь мир
Турецкие власти рассказали о жертвах урагана в Стамбуле
21:06
Общество
Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
21:02
Армия
Ростех анонсировал создание «умного» прицела для стрелкового оружия
20:59
Армия
Баранец ответил на высказывание полковника ВСУ о российской армии пословицей про собаку
20:59
Общество
Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» рассказала о победе в конкурсе соцпроектов
20:59
Шоу-бизнес
Баскова сравнили с Милохиным из-за татуировки и черных ногтей
Все новости

Высокие цены на газ привели к снижению спроса на топливо в Европе

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 20:57
Экономика
Высокие цены на газ привели к снижению спроса на топливо в Европе
pxhere.com

Москва, 29 ноября. «Газпром» не считает стоимость газа на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров устойчивой. Высокая цена голубого топлива способствует снижению спроса на него, заявил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.

В ходе телефонной конференции представитель «Газпрома» констатировал, что компания не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшее время.

«Даже являясь прямыми бенефициарами текущий конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за 1 тыс. кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы», — цитирует Иванникова ТАСС.

По его словам, ситуация на европейском рынке в третьем квартале значительно отличалась от наблюдаемой ранее. При этом средняя цена экспорта в регион по итогам стала в рублевом выражении самой высокой за всю историю холдинга.

Данные отчета холдинга по МСФО свидетельствуют, что «Газпром» в третьем квартале получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли, относящейся к акционерам. Годом ранее компания имела убытки в размере 251,3 млрд рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Высокие цены на газ привели к снижению спроса на топливо в Европе
Газпром газ европа цены на газ Иванников рынок газа
Комментировать