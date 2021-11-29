Турецкие власти рассказали о жертвах урагана в Стамбуле

Турция оказалась под влиянием мощного циклона — сильный юго-западный ветер (лодос) обрушился на ряд городов страны, однако более всего от него пострадал Стамбул. В социальны сетях появляется большое количество видеозаписей с места событий.

Ураган нанес значительный ущерб инфраструктуре: он срывал крыши с домов и вывески, валил деревья и столбы, обрывал провода, а в ряде случае — переворачивал автомобили и грузовую технику.

Неспокойно было и в зонах, находящихся непосредственно вблизи побережья — поскольку циклон двигался со стороны открытого моря. Несколько рыбацких лодок в городском районе Пендик затонули, а одно судно разбилось о камни.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной приостановки работы канатных дорог, стамбульского аэропорта и движения судов по Босфору.

???????? There is a strong #hurricane wind in #Istanbul that overturns cars, rips off roofs from houses and knocks over structures. According to Turkish media, there are already casualties: two people were ki!!ed when the roof of a house was torn off, #Turkey pic.twitter.com/I6KhQAbXul — Cyber_Viper☢️ (@Kaala_Nag) November 29, 2021

По официальным данным, обнародованным мэрией Стамбула, буйство погоды стало причиной гибели по меньшей мере четырех человек, среди которых был один иностранный гражданин. Кроме того были ранены еще 19, трое из которых находятся в критическом состоянии. Информация о жертвах еще уточняется. По заявлению представителей генконсульства РФ, россиян среди погибших нет.

Известно, что в одном из случаев сорванная ветром крыша упала на мать с ребенком. Женщина не выжила. Многочисленные ЧП в городе стали причиной больших автомобильных пробок, что повлекло за собой дополнительный ущерб гражданскому транспорту.

Метеорологи заранее предупреждали о приближении неблагоприятного погодного явления, однако власти так и не приняли чрезвычайные меры, необходимые для минимизации ущерба и предотвращения потерь. Когда ситуация обострилась, экстренные службы выступили с обращением к населению, посоветовав не выходить из домов без крайней необходимости. Впрочем, это помогло не всем, поскольку шквальные порывы ветра отрывали облицовку и кровлю со зданий, а иногда полностью уничтожали неустойчивые к ненастью постройки.

Несмотря на то, что лодос является привычным явлением для Турции, в этот раз ветер оказался особенно силен. Он начался утром и постепенно стихал ближе к вечеру.