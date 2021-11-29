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Пожилые жители Иркутской области выиграли ценные призы в благотворительной викторине

Общество
Пожилые жители Иркутской области выиграли ценные призы в благотворительной викторине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Иркутск, 29 ноября. Среди пенсионеров Иркутской области были разыграны ценные призы в рамках благотворительной викторины «Серебряный путешественник».

Итоги конкурса были 27 ноября подведены онлайн в рамках туристической выставки «Байкалтур». В конечном счете 13 участников викторины «Серебряный путешественников» получили подарочные наборы продуктов от байкальских производителей, 3D-буклеты «Время отдыхать на Байкале» и игрушечных нерп.

«Обрабатывая ответы участников викторины «Серебряный путешественник», мы увидели, как много ярких и интересных людей проживает на гостеприимной иркутской земле. Хотим поблагодарить всех участников», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

В конкурсе приняли участие 145 жителей Иркутской области. Самому старому было 89 лет, а самому молодому — 60.

Иркутская область проводит и другие благотворительные проекты. В частности, волонтеры региона восстанавливают фасады памятников деревянного зодчества.

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