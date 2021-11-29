Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 21:37
21:36
Весь мир
Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
21:26
Общество
Какие изменения ждут россиян с декабря
21:18
Спорт
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
21:13
Армия
Представительство ЛНР: военнослужащие ВСУ обстреляли село Николаевка в Донбассе
21:09
Весь мир
Турецкие власти рассказали о жертвах урагана в Стамбуле
21:06
Общество
Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
21:02
Армия
Ростех анонсировал создание «умного» прицела для стрелкового оружия
20:59
Армия
Баранец ответил на высказывание полковника ВСУ о российской армии пословицей про собаку
20:59
Общество
Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» рассказала о победе в конкурсе соцпроектов
20:59
Шоу-бизнес
Баскова сравнили с Милохиным из-за татуировки и черных ногтей
Все новости

Аналитик EurAsian Times назвал серийный выпуск «Циркона» ответом РФ на провокации Запада

Армия
Аналитик EurAsian Times назвал серийный выпуск «Циркона» ответом РФ на провокации Запада
Global Look Press  /  MOD Russia

Нью-Дели, 29 ноября. Новость о серийном производстве гиперзвуковой ракеты «Циркон» является ответом России на участившиеся провокации со стороны Запада и НАТО. Такое мнение высказал индийский военный аналитик Сакши Тивари.

В своей публикации для портала EurAsian Times эксперт пишет, что российская ракета является действительно серьезной угрозой для кораблей Военно-морских сил США. Поэтому Запад испугался информации о серийном выпуске «Циркона», передает «ПолитРоссия».

«Новость о начале серийного производства "Циркона" также указывает на жесткую российскую стратегию сдерживания своих противников, поскольку информация о новейшей ракете появилась на фоне визита очередного корабля ВМС США в Черное море», — подчеркнул обозреватель.

По его мнению, это вооружение также станет сильным козырем Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которому растет внимание со стороны ведущих мировых держав.

Ранее стало известно, что НПО машиностроения начало реализацию контракта по серийному производству противокорабельных ракет «Циркон» для Военно-морского флота РФ. Кроме того, Минобороны России показало видео заключительных испытаний новейшего вооружения в Белом море, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Аналитик EurAsian Times назвал серийный выпуск «Циркона» ответом РФ на провокации Запада
нато вмф рф запад вмс сша ракета циркон
Комментировать