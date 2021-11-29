Аналитик EurAsian Times назвал серийный выпуск «Циркона» ответом РФ на провокации Запада

Нью-Дели, 29 ноября. Новость о серийном производстве гиперзвуковой ракеты «Циркон» является ответом России на участившиеся провокации со стороны Запада и НАТО. Такое мнение высказал индийский военный аналитик Сакши Тивари.

В своей публикации для портала EurAsian Times эксперт пишет, что российская ракета является действительно серьезной угрозой для кораблей Военно-морских сил США. Поэтому Запад испугался информации о серийном выпуске «Циркона», передает «ПолитРоссия».

«Новость о начале серийного производства "Циркона" также указывает на жесткую российскую стратегию сдерживания своих противников, поскольку информация о новейшей ракете появилась на фоне визита очередного корабля ВМС США в Черное море», — подчеркнул обозреватель.

По его мнению, это вооружение также станет сильным козырем Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которому растет внимание со стороны ведущих мировых держав.

Ранее стало известно, что НПО машиностроения начало реализацию контракта по серийному производству противокорабельных ракет «Циркон» для Военно-морского флота РФ. Кроме того, Минобороны России показало видео заключительных испытаний новейшего вооружения в Белом море, передает телеканал «360».