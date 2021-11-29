Литовский бизнес нашел способ сотрудничать с «Белоруськалием» на фоне санкций США

Вильнюс, 29 ноября. Гендиректор «Литовской железной дороги» Мантас Бартушка поспешил успокоить партнеров «Беларуськалия» в Прибалтике. Он заявил, что санкции США ни коим образом не отразятся на транзите белорусских удобрений.

Литовский порт Клайпеды по праву считаются главными воротами для перевалки калийных удобрений «Беларуськалия». Несмотря на непростые отношения Литвы и Белоруссии, продукция белорусского предприятия составляет более 25% грузооборота литовского порта. Благодаря сотрудничеству с Минском порт Клайпеды стал лидером по грузообороту в Прибалтике.

В Клайпеду калийные удобрения доставляются по железной дороге. Далее их грузят на суда и отправляют в страны ЕС, Китай, Индию и Бразилию.

Недавно «Беларуськалий» попал под санкции США. Соединенные Штаты предоставили своим компаниям время для завершения сделок с белорусской компанией. Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марис Скуодис заявил, что литовский порт больше не будет заниматься перевалкой удобрений из Белоруссии.

ФБА «Экономика сегодня» /

Литовские партнеры не сильно расстроились из-за заявлений министра. Гендиректор «Литовской железной дороги» Мантас Бартушка решил не ждать с моря погоды и отправился в США, чтобы лично получить разъяснения насчет санкции против «Беларуськалия».

«Нас заверили, что в нынешнем объеме санкций, если субъекты США не участвуют в цепочке поставок — санкции не действуют», — объяснил Бартушка.

Простым языком, в США сказали литовцам, что они могут продолжать сотрудничать с Белоруссией. Никто им не приказывает отказываться от белорусских грузов. Наверняка, министру Скуодису сказали то же самое, но стремление литовских властей уничтожить собственный бизнес любой ценой взяло верх. Их действия противоречат здравому смыслу и абсолютно не соответствует государственной политике, про которую они так много говорят и к тому же вредят экономике страны.

Литве предрекли развал без специалистов и строителей из Белоруссии. Нужды строительного сектора не по силам перекрыть украинским мигрантам, так что Вильнюсу следует задуматься.