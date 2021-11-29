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Путин установил новые условия для предоставления господдержки компаниям

Экономика
Путин установил новые условия для предоставления господдержки компаниям
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Российские компании, 25% капитала которых принадлежат офшорным владельцам, с 2023 года не смогут рассчитывать на получение субсидий и бюджетных инвестиций. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Документ имеет целью деофшоризацию бизнеса. Сейчас господдержка в виде субсидий и бюджетных инвестиций не оказывается российским компаниям, владельцами 50% и более которых прямо или косвенно являются лица, зарегистрированные в офшорных зонах. С 1 января 2023 года этот порог сокращается вдвое — до 25%, тем самым увеличивая список компаний, которым будет отказано в господдержке.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее призвал не допустить возникновения офшорной зоны на свободной таможенной территории, которая будет создана на Курилах.

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