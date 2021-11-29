Какие изменения ждут россиян с декабря

С 1 декабря в России вступят в силу новые законы. Изменения коснутся банковской системы, правил въезда в РФ граждан из других стран, маркировки продукции и регистрации детей. ФАН рассказывает о всех нововведениях.

Последний шанс на перерасчет

31 декабря 2021 года истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Размер выплат зависит от дохода семьи. Если при выплате пособия в 50% среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75%, а в некоторых случаях и до 100% этого минимума.

Кроме того, при расчете среднедушевых доходов теперь в составе семьи учитываются и студенты очной формы обучения до 23 лет, которые не состоят в браке.

Отметим, что новые условия господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России с апреля 2021 года.

ФБА «Экономика сегодня» /

Новые правила для иностранцев в России

С 29 декабря 2021 года МВД России начнет применять закон, согласно которому сдача отпечатков пальцев, фотографирование и медицинский осмотр станут обязательными процедурами для иностранных граждан, прибывающих на проживание в Россию, в том числе и для трудоустройства. Пройти все это иностранец будет обязан в течение 30 дней с даты въезда на территорию страны.

Прибывающие из-за рубежа без цели устроиться на работу на срок более 90 дней также должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Сделать это нужно в течение трех месяцев. После иностранным гражданам будет выдаваться специальный сертификат. В случае уклонения от выполнения требований срок пребывания въехавших будет сокращен, а при отказе покинуть Россию иностранцев депортируют.

От процедуры будут освобождены иностранцы до шести лет включительно и граждане Республики Беларусь.

Федеральное агентство новостей /

Внесудебная блокировка сайтов

С 1 декабря 2021 года Центральный банк РФ получит право на внесудебную блокировку мошеннических сайтов. Цель нововведения — пресечение попыток взлома информационных систем банков, профучастников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций. Предполагается, что сайты мошенников будут блокировать по инициативе регулятора во внесудебном порядке в течение нескольких дней.

pixabay.com /

Ограничение выбросов парниковых газов

С конца декабря в России вступает закон об ограничении выбросов парниковых газов. Речь идет о крупнейших эмитентах выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тыс. тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. В Минэкономразвития РФ считают, что законопроект станет некоторой базой для углеродного регулирования в стране. Он предусматривает введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими.

Уголовная ответственность за подделку маркировки

С 1 декабря в России также вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или саму продажу товаров с использованием поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Штраф за нарушение составит 300 тысяч рублей, для продовольственных товаров — до 400 тысяч рублей. Кроме того, за фальшивую маркировку могут также приговорить и к лишению свободы.

Также с первого дня декабря начинает действовать административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Штрафовать будут за производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка нанесения; ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать; непредоставление сведений о маркировке товаров оператору системы «Честный знак».

Кроме того, с декабря маркировка будет обязательна для скоропортящейся молочной продукции (срок годности — 40 суток и меньше) и минеральной бутилированной воды.

ФБА «Экономика сегодня» /

Зарегистрировать детей можно будет в любом загсе

С декабря россияне смогут зарегистрировать детей в любом загсе (то есть оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не только по месту прописки), там же можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила принятие закона, который позволит гражданам России проводить операции с большим объемом наличных без идентификации. Проект посвящен обмену денег в банковских организациях или замене поврежденных банкнот.