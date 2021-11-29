Совместный военный комитет «5+5» обсудил работу международных наблюдателей в Ливии

Бенгази, 29 ноября. Члены Совместного военного комитета «5+5» (СВК) Ливии встретились с группой международных наблюдателей. Об этом объявил глава Управления по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Халед аль-Махджуб.

Согласно сообщению, во время заседания обсуждался ряд вопросов, связанных с работой специалистов по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня (РПО). Затронуто выполнение обязательств сторон, предусмотренных женевским соглашением. Договор подписан в октябре 2020 года.

В октябре заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло объявила о прибытии в Ливию первой группы международных наблюдателей.

Член СВК Амраджиа аль-Амами заявил, что на работу военного комитета не повлияет какая-либо напряженность, которая может возникнуть в связи с проведением выборов, запланированных на 24 декабря. По его словам, нынешняя ситуация требует дополнительных усилий со стороны мирового сообщества для предотвращения развития политических разногласий в стране.