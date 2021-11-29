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Власти Ирака сообщили о прекращении поставок электричества из Ирана

Весь мир
Власти Ирака сообщили о прекращении поставок электричества из Ирана
ТАСС  /  Hadi Mizban / AP

Багдад, 29 ноября. Министр энергетики Ирака Ахмед Муса сообщил, что поставки электричества из Ирана прекратились полностью, а подача газа продолжает постепенно сокращаться.

По его словам, Багдад в настоящее время уже получает лишь 8,5 млн кубометров газа вместо 50 млн. При этом ресурс жизненно важен для работы местных электростанций, на которые сейчас легла вся нагрузка по обеспечению потребностей государства. Однако даже в случае полного возобновления поставок горючего они не способны вырабатывать более 22 ГВт энергии, в то время как летом пиковое потребления Ирака может достигать 27 ГВт. С учетом того, что поток газа может уменьшаться и далее, в скором времени энергетический кризис в стране сможет конкурировать с таковым в отдаленных районах Сирии или Ливане.

Ахмед Муса в очередной раз подчеркнул, что его ведомство готово оплачивать поставки по оговоренным ранее условиям и не отказывается от своих обязательств. Согласно его недавнему заявлению, минэнерго Ирака не имеет задолженностей перед Тегераном, и ответственность за все просроченные платежи лежит на иракском министерстве финансов. Глава энергетического ведомства сообщил, что указал правительству страны на необходимость в кратчайшие сроки расплатиться по счетам.

Тем не менее «поиск виновных» вряд ли многое будет значить для Ирана, так как газ продолжает экспортироваться, но деньги за него Исламская Республика не получает. Проблема с крупными долгами Багдада перед Тегераном не нова, и за последнее время делегаты двух стран неоднократно встречались для урегулирования этого вопроса. Однако, несмотря на заявления иракского руководства о положительных результатах диалога, долг Ирану, который уже превысил 7 млрд долларов, по-прежнему не выплачен.

Нельзя не отметить, что Исламская Республика проявила в данном вопросе завидное понимание и толерантность, поскольку обещания погасить долг Ирак озвучивает по нескольку раз за год. И все это при том, что сам Иран страдает от финансового кризиса из-за действия санкций со стороны США, с которыми Багдад находится в дружественных отношениях.

Ирак импортирует газ из Исламской Республики по двум договорам от 2013 и 2015 годов. Первый из них оговаривает поставку до 35 млн кубометров горючего на крупнейшую ГЭС Ирака «Бисмайя». По второму снабжаются меньшие ГЭС на юге страны. При этом Вашингтон фактически закрывает на эти поставки глаза, поскольку запрет выглядел бы крайне недружественным жестом в отношении государства, позиционируемого как союзник США в регионе, но сильно зависящего от соседа.

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Все новости / Весь мир / Власти Ирака сообщили о прекращении поставок электричества из Ирана
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