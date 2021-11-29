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Сирия и Иран договорились усилить сотрудничество в сфере природных ресурсов

Весь мир
Сирия и Иран договорились усилить сотрудничество в сфере природных ресурсов
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Глава Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики (САР) Бассам Тама принял в Дамаске делегацию из Ирана, возглавляемую главой ведомства промышленности, рудников и торговли Сейедом Резой Фатеми Амином.

Чиновники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание темам модернизации, обмена технологиями и развития запущенных ранее совместных инициатив на всех уровнях, сообщает SANA.

В частности, на повестке дня было переоборудования автомобилей для работы на природном газе и обеспечение потребностей нефтяного сектора Сирии в химикатах и производственном оборудовании. Также были рассмотрены варианты укрепления связей в области геологии и минеральных ресурсов путем активизации меморандума о взаимопонимании, подписанного ранее Генеральным институтом геологии Сирии и аналогичным учреждением в Иране.

Бассам Тама во время встречи высоко оценил отношения союзных государств и отметил, что между ними существует большое количество двусторонних договоров, которые уже вступили в силу и успешно реализуются. При этом он выразил мнение, что развиваемые Дамаском и Тегераном проекты могут стать ядром более широкого сотрудничества, способствующего развитию нефтяной промышленности в интересах обеих сторон.

Представитель Исламской Республики в свою очередь подчеркнул солидарность идеям коллеги и пообещал, что иранская сторона не пожалеет усилий для поддержки сирийского народа.

Наращивание контактов

Визит иранской делегации продолжил череду дипломатических встреч представителей двух ближневосточных государств. Только в середине ноября делегация из САР побывала в Иране, по итогам чего были подписаны новые меморандумы о взаимопонимании в сферах науки и образования.

Впрочем, Исламская Республика является лишь одной из ряда стран, активизировавшей всестороннее взаимодействие с Сирией. Так, ранее интерес к реализации проектов в арабской республике проявили ОАЭ. Кроме того, САР согласилась участвовать в плане реализации транзита энергоресурсов в Ливан из Иордании. Помимо этого, Амман и Дамаск недавно договорились о взаимном открытии границ, что позволило возродить важный торговый маршрут, имеющий большое значение для региона.

Сейчас Сирия выходит из международной изоляции и постепенно возвращается к роли важного игрока на Ближнем Востоке, сотрудничество с которым имеет все большее значение. 

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