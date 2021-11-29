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Google составила список лучших приложений 2021 года

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 20:33
Общество
Google составила список лучших приложений 2021 года
pixabay.com  /  LoboStudioHamburg

Вашингтон, 29 ноября. Американская корпорация Google назвала лучшие приложения в магазине Google Play за 2021 год. В категории «Выбор пользователей» победила игра Garena Free Fire MAX.

Лучшим приложением года стала программа для медитации Balance: Meditation & Sleep. В Google считают, что спрос на приложение такого типа доказывает ориентацию пользователей на личностный рост.

«Победители этого года нашли творческие и медитативные способы помочь пользователям узнать себя на более глубоком уровне», — говорится в сообщении компании.

Бесплатную многопользовательскую онлайн игру Pokemon Unite признали лучшей игрой года. Она понравилась пользователям благодаря свежему динамичному геймплею и кроссплатформенному опыту.

Платформа Google Play появилась в 2012 году в результате ребрендинга Android Market. На площадке собраны приложения различных разработчиков для устройств на операционной системе Android. Данный магазин является главным конкурентом для AppStore.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе Google, Spotify и игровых онлайн-сервисов. Информацию подтвердил портал Downdetector.

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