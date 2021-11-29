Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 21:36
21:36
Весь мир
Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
21:26
Общество
Какие изменения ждут россиян с декабря
21:18
Спорт
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
21:13
Армия
Представительство ЛНР: военнослужащие ВСУ обстреляли село Николаевка в Донбассе
21:09
Весь мир
Турецкие власти рассказали о жертвах урагана в Стамбуле
21:06
Общество
Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
21:02
Армия
Ростех анонсировал создание «умного» прицела для стрелкового оружия
20:59
Армия
Баранец ответил на высказывание полковника ВСУ о российской армии пословицей про собаку
20:59
Общество
Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» рассказала о победе в конкурсе соцпроектов
20:59
Шоу-бизнес
Баскова сравнили с Милохиным из-за татуировки и черных ногтей
Все новости

«Мисс Татарстан-2019» Ралина Арабова представит Россию на международном конкурсе красоты

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 20:31
Общество
«Мисс Татарстан-2019» Ралина Арабова представит Россию на международном конкурсе красоты
ТАСС  /  Егор Алеев

Москва, 29 ноября. Российская студентка Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, где представит нашу страну на ежегодном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2021», сообщили в пресс-службе конкурса «Мисс Россия».

Участниц престижного международного конкурса ожидают занятия хореографией. Им также предстоят фотосъемки и конкурс национального костюма. Ралина Арабова появится на подиуме в татарском национальном наряде.

Во время подготовки к финальному шоу все девушки будут сдавать тесты на коронавирус. Организаторы также обязали конкурсанток носить маски и пользоваться антисептиками.

Ралина Арабова является обладательницей титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вице-мисс Россия – 2019». Она родилась в Казани, окончила музыкальную школу и занималась плаванием. Сейчас красавица живет в Москве и одновременно учится в двух вузах.

Ранее сообщалось, что Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2021» представит 27-летняя Анна Неплях. Девушка получила известность благодаря съемкам в телепроекте «Холостяк» на канале СТБ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Мисс Татарстан-2019» Ралина Арабова представит Россию на международном конкурсе красоты
конкурс красоты мисс вселенная ралина арабова
Комментировать