«Мисс Татарстан-2019» Ралина Арабова представит Россию на международном конкурсе красоты

Москва, 29 ноября. Российская студентка Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, где представит нашу страну на ежегодном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2021», сообщили в пресс-службе конкурса «Мисс Россия».

Участниц престижного международного конкурса ожидают занятия хореографией. Им также предстоят фотосъемки и конкурс национального костюма. Ралина Арабова появится на подиуме в татарском национальном наряде.

Во время подготовки к финальному шоу все девушки будут сдавать тесты на коронавирус. Организаторы также обязали конкурсанток носить маски и пользоваться антисептиками.

Ралина Арабова является обладательницей титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вице-мисс Россия – 2019». Она родилась в Казани, окончила музыкальную школу и занималась плаванием. Сейчас красавица живет в Москве и одновременно учится в двух вузах.

Ранее сообщалось, что Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2021» представит 27-летняя Анна Неплях. Девушка получила известность благодаря съемкам в телепроекте «Холостяк» на канале СТБ.