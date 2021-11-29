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Дочь Юлии Началовой рассказала о жизни после смерти матери

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 20:27
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой рассказала о жизни после смерти матери
facebook.com  /  Юлия Началова

Москва, 29 ноября. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, как живет после смерти матери. Девочка-подросток поддерживает общение с отцом — футболистом Евгением Алдониным.

Дочь исполнительницы хита «Герой не моего романа» стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Сейчас девочка, которой скоро исполнится 15 лет, живет с дедушкой и бабушкой по материнской линии — Виктором и Таисией Началовыми.

Однако Алдонина осталась на полторы недели одна, когда родителей певицы госпитализировали с коронавирусом. В этот период она постоянно находилась на связи с отцом.

«Он привносит в мою жизнь здоровый ее образ. Он мне, бывает, звонит и говорит — как ты ешь? Когда ложишься спать?» — поделилась дочь покойной артистки.

Дочь Юлии Началовой рассказала о жизни после смерти матери
instagram.com / @julianachalova

По словам отца Началовой, в школе его внучка делает успехи в гуманитарных науках, а вот по точным предметам она иногда получает двойки. Алдонина занимается хореографией и театральным мастерством, поскольку мечтает стать актрисой. Первую роль девочке дали еще три года назад, когда Началова была жива.

«Тогда еще я получила поддержку от мамы. И как-то я начала все больше об этом думать, писать песни, создавать костюмы», — цитирует дочь певицы «Газета.Ru».

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Причинами смерти певицы стали заражение крови и сердечная недостаточность.

Джазовая исполнительница Ирина Понаровская ранее рассказала о главной трагедии в жизни Началовой. По словам артистки, шоу-бизнес слишком поздно понял, насколько была талантлива ее ушедшая коллега.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Юлии Началовой рассказала о жизни после смерти матери
певица началова алдонина
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