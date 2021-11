На Барбадосе завершается 400-летнее правление британской королевской семьи

Бриджтаун, 29 ноября. Сегодня на Барбадосе пройдет церемония по официальному выходу острова из-под власти британской короны, которая была установлена здесь почти 400 лет назад.

Несмотря на то, что Барбадос обрел независимость 55 лет назад, формально на острове сохранялась власть британской королевской семьи, а формальным главой государства оставалась королева Елизавета II.

Barbados marks a new chapter in its history as it gets rid of the Queen as its Head of State, ditching the monarchy after 394 years. #bazodeemag #barbados #bimrepublic https://t.co/RHsNHcCB9w pic.twitter.com/lVGyNNgOJ9

Сегодня же эта формальность будет устранена и остров обретет своего первого президента; им станет Сандра Мейсон, которая до этого занимала должность генерал-губернатора. Фактические властные полномочия продолжит исполнять премьер-министр страны Миа Моттли.

Сообщается, что на церемонии опускания королевского штандарта будет присутствовать принц Чарльз. Ожидается, что он выступит с речью, в которой выразит надежду, что отношения между двумя нациями останутся на прежнем уровне, включая «бесчисленные связи между народами наших стран».

During a ceremony in the capital Bridgetown tonight, Charles will receive the Freedom of Barbados for extraordinary service to the country.



Service personnel will march past and give their final salute before the Queen’s standard is lowered and the presidential flag is raised. pic.twitter.com/BcUIyroBdw