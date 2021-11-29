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На Барбадосе завершается 400-летнее правление британской королевской семьи

Весь мир
На Барбадосе завершается 400-летнее правление британской королевской семьи
Global Look Press  /  Martin Moxter / imagebroker.com

Бриджтаун, 29 ноября. Сегодня на Барбадосе пройдет церемония по официальному выходу острова из-под власти британской короны, которая была установлена здесь почти 400 лет назад.

Несмотря на то, что Барбадос обрел независимость 55 лет назад, формально на острове сохранялась власть британской королевской семьи, а формальным главой государства оставалась королева Елизавета II.

Сегодня же эта формальность будет устранена и остров обретет своего первого президента; им станет Сандра Мейсон, которая до этого занимала должность генерал-губернатора. Фактические властные полномочия продолжит исполнять премьер-министр страны Миа Моттли.

«Это монументальный шаг. Я думаю, что это часть эволюции нашей независимости, и это, безусловно, давно назрело», — говорит старший преподаватель политологии в Университете Вест-Индии Кристина Хиндс.

Сообщается, что на церемонии опускания королевского штандарта будет присутствовать принц Чарльз. Ожидается, что он выступит с речью, в которой выразит надежду, что отношения между двумя нациями останутся на прежнем уровне, включая «бесчисленные связи между народами наших стран».

Несмотря на символичную роль присутствия представителей королевской семьи на церемонии, которое может свидетельствовать о желании британской короны поддерживать прочные связи с островом, который останется в Содружестве наций, объединяющем 54 государства, многие жители острова считают такое присутствие по крайней мере странным.

«Это проблематично для тех из нас, кто считает, что британская монархия, какой бы важной она ни была для Барбадоса исторически в позитивном плане, также нанесла серьезный ущерб стране», — говорит Кристина Хиндс.

Тем не менее, именно наличие колониального прошлого подтолкнуло власти страны к выходу из-под власти короны на волне протестов Black lives matter, которые прокатились по многим странам после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда, в ходе которых были затронуты вопросы колониализма и эксплуатации рабского труда.

«Это локальное проявление очень глобального разговора, который ведется о наследии Британской империи и ее колониальной эксплуатации», — говорит Кристофер Прайор, доцент по колониальной и постколониальной истории в Университете Саутгемптона.

Он считает, что после смерти королевы Елизаветы II многим нациям придется решать согласны ли они считать своим правителем принца Чарльза, который унаследует титул монарха, или отказаться от исторической традиции, отправившись в «вольное плавание».

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великобритания барбадос
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