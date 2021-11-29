В Великобритании чиновникам предложили не использовать слово «Рождество»

Стало известно, что в Великобритании в преддверии рождественских каникул госчиновники рекомендовали не употреблять слово «Рождество», чтобы не оскорбить религиозные меньшинства. По мнению иерея Филиппа Ильяшенко и лидера патриотического движения «Сорок Сороков» Андрея Кормухина, это свидетельствует о попытке подрыва основ христианской цивилизации на Западе.

Такая рекомендация появилась в связи с тем, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил ограничения для блокады нового штамма «Омикрон». На слоган акции, призывающей к ПЦР перед поездкой: «Не забирайте COVID домой на Рождество», наложили вето чиновники кабмина. Один из госслужащих пояснил, что слово «Рождество» — «просто американизм», от которого надо отказаться.

Проректор ПСТГУ Филипп Ильяшенко напомнил, что ранее часть света, в которой находятся США и страны Европы, называлась христианским миром. Он уточнил, что, в связи с тем, что творится на Западе, сегодня правильно было бы называть эту территорию постхристианским миром.

«На примере новости о том, что в Великобритании политики хотят отказаться от упоминания Рождества, мы видим, что в западном мире происходит процесс расцерковления — апостасия, то есть отступление от христианских канонов, то есть вероотступничество. Заявления о том, что якобы Рождество кого-то оскорбляет, откровенно абсурдны. Следуя подобной логике, в Европе должны в недалеком будущем запретить священную книгу, в которой описывается Рождество Христово, — Новый Завет», — выразил мнение священник.

Клирик храма святого Николая в Кузнецкой слободе заметил: речи о том, что христиан могут оскорблять какие-то другие традиционные религии, никто не ведет. Он задал риторический вопрос: «Посмеют ли эти люди запретить религиозные обряды другой мировой религии или убоятся получить в ответ священную войну?»

«На место прогнанного добра всегда вторгается его противоположность — зло. Свято место пусто не бывает. Нечистый дух, изгнанный из сердца человека, скитается по Земле и не находит покоя. Он возвращается и видит, что покинутое им место прибрано и пусто. Тогда он берет с собой множество худших бесов и возвращается туда, где был. Об этом было сказано Господом две тысячи лет назад. Эти слова — в Священном Писании», — пояснил иерей.

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Отец Филипп высказал мысль, что неважно, как именуются люди или влиятельные сообщества, ведущие борьбу с Богом. В любом случае, по мнению батюшки, через них действует враг рода человеческого. Он напомнил, что источник всякой лжи — дьявол.

Политический деятель Андрей Кормухин высказал мнение, что мировые элиты, пытающиеся построить новый мировой порядок, ведут яростную борьбу с христианством, так как вера, наряду с понятиями семьи и Родины, является стержнем, основой нации и государства.

«Полагаю, для политических элит западного мира известие о том, что слово “Рождество” в Великобритании будет исключено из официальных обращений чиновников, не стало сенсацией. Лондон давно является одним из главных международных центров по дехристианизации мира. Большинство апологетов революции в ХХ веке, в том числе родившиеся и проживавшие в Германской империи, получали целеуказания из Лондона и часто навещали этот город. Их раздражает, что, помимо решения плотских проблем, люди все еще заняты духовным саморазвитием. В новом мире, по их замыслу, не будет институтов государства и семьи, сотрут границы стран и понятие пола. Для этого, прежде всего, должны быть уничтожены традиционные ценности. Это сейчас и происходит в Европе и США», — пояснил общественник.

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Собеседник ФАН обратил внимание, что британские власти не отменили выходные дни и называют теперь рождественские празднества «зимними каникулами», то есть пытаются подменить суть: выходные были введены именно из-за Рождества, чтобы христиане могли встретить эту важную для них дату.

«В средствах массовой информации Америки и Европы педофилия, инцест, зоофилия и каннибализм преподносятся как нечто естественное или как минимум то, что можно понять. Людей призывают быть толерантными и относиться к подобному терпимо. Попытка подменить Рождество и развращение общества — звенья одной цепи. Мир пытаются переформатировать как экономически, так и нравственно. Для этого должен быть разрушен старый мир с его моралью, честью, милосердием и состраданием», — пояснил эксперт.

Кормухин предположил, что следующим шагом после упразднения слова «Рождество» будет реформа летоисчисления: на Западе под предлогом защиты интересов религиозных меньшинств попытаются принять новую временную шкалу, ведь все мы живем, считая годы от Рождества Христова.

Ранее ФАН объяснил причину притеснений белого населения в США. По мнению экспертов, расизм против белого населения, насаждаемый на Западе, в действительности всего лишь один из инструментов транснациональных корпораций в разрушении цивилизации.