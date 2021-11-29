Дмитрий Медведев выступил против маргинализации иностранцев в России

Москва, 29 ноября. Россия должна внедрить дополнительные меры, чтобы позволить иностранным гражданам лучше адаптироваться в стране, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, власти должны исключить изоляцию приезжих, как это происходит во многих других мировых государствах.

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов, а примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности», — отметил Медведев.

Политик подчеркнул, что организация этнических группировок может представлять особую угрозу безопасности страны.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может иметь глобальные последствия.