Хартум, 29 ноября. По меньшей мере 23 военнослужащих суданский армии и десятки мирных граждан погибли в результате нападения эфиопских боевиков. Об этом сообщило издание Al Arabiya со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.

В минувшую субботу группировки атаковали приграничный район Аль-Фашага, расположенный на востоке государства. Они вступили в столкновения с военными, дислоцированных в указанной зоне для защиты фермеров во время сбора урожая.

Суданским бойцам удалось отбить нападение. В результате конфликта личный состав понес потери. Десятки местных жителей убиты и ранены. В понедельник регион посетил главнокомандующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, чтобы прояснить ситуацию.

Побег сепаратистов

Атака на приграничный район Аль-Фашаги происходит на фоне внутренней напряженности в Эфиопии. На протяжении последних месяцев военнослужащие борются с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и другими группировками.

Премьер-министр федеративной республики Абий Ахмед временно передал полномочия главе МИД и уехал на фронт. Он вместе с военными сражается за страну. Его появление воодушевило солдат, и грамотное командование практически сразу изменило подход к ведению боевых действий.

Армии Эфиопии удалось переломить ход сражения и начать наступление на позиции сепаратистов. Это повергло последних в бегство, и они направились к границе с Суданом, пытаясь найти укрытие.