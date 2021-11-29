Банк России выпускает 25-рублевые монеты в память о Юрии Никулине

Москва, 29 ноября. Центробанк выпускает в обращение новые памятные монеты, посвященные знаменитому клоуну и актеру Юрию Никулину. Коллекция, которая выходит 29 ноября, получила название «Творчество Юрия Никулина».

О выходе 25-рублевых монет сообщила пресс-служба Банка России. В память о Никулине выпускают серебряные монеты и экземпляры из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием. Центробанк подробно описал памятные предметы.

«Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм», — уточнила пресс-служба.

Prt Scr youtube.com / Банк России

Серебряные монеты выходят тиражом 1,5 тысячи штук. Что касается экземпляров из недрагоценных металлов, то их выпускают 850 тысяч штук в обычном варианте и 150 тысяч с цветным покрытием.

Ранее в Москве появилась мемориальная доска в память о Юрии Никулине. Ее изготовил скульптор Александр Рукавишников по заказу Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.