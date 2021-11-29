Ведущий Норкин рассмешил россиян свежим анекдотом про слабовидящего человека

Москва, 29 ноября. Российский ведущий Андрей Норкин порадовал телезрителей свежим анекдотом. Шутка была посвящена человеку с плохим зрением.

Политическая передача «Место встречи», которую ведет Норкин, отличается юмористическим характером благодаря традиционным шуткам телеведущего. Журналист каждый раз рассказывает анекдоты на актуальные темы, которые обсуждают приглашенные гости. Новый эфир «Места встречи» не стал исключением.

Свежий анекдот телеведущего Андрея Норкина с элементами черного юмора был посвящен планам слабовидящего человека, который собирался сходить в магазин за новыми очками.

«— Какие планы на день? — В оптику пойду за очками. — А потом? — А потом видно будет», — пошутил телеведущий.

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Очередная остроумная шутка Андрея Норкина «взорвала» зал и довела россиян до истерики. Приглашенные гости встретили анекдот телеведущего громким смехом и бурными аплодисментами.

Стоит отметить, что это далеко не последняя юмористическая история, которой отличился Норкин за последнее время. В предыдущем выпуске «Места встречи» телеведущий рассмешил гостей шуткой про дядю Яшу из Одессы. Свой очередной анекдот журналист посвятил дворнику, который только проснулся и работал без энтузиазма.