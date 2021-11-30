Психолог Наумова объяснила, как не допустить участия ребенка в игре «Беги или умри»

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала ФАН, почему дети интересуются игрой «Беги или умри» и как не допустить их участия в смертельно-опасной забаве.

Уже не первый год список жертв игры «Беги или умри» пополняется новыми именами подростков. Порядка четырех лет водителей предостерегают о существовании такого развлечения. Суть заключается в том, чтобы успеть перебежать дорогу перед приближающимся автомобилем. Успел — похвала и почет, не успел — в лучшем случае ушибы и травмпункт.

Интерес к игре то появляется, то угасает. И вот совсем недавно в Дагестане сотрудники МВД связали аварию, где был сбит девятилетний мальчик, именно с этой игрой.

Prt Scr vk.com / Овсянка, сэр!

По мнению детского психолога Наумовой, подростков толкает к участию в опасной игре желание получить признание.

«Если ребенок не может получить признание в семье, значит, он будет искать его в детском коллективе. Ребенку необходимо восхищение и принятие его таким, какой он есть», — говорит Наталья Наумова.

Психолог отмечает, что родители не могут постоянно восхищаться ребенком, они часто указывают и на определенные недостатки: и английским стоило бы побольше позаниматься, и русский подтянуть и так далее. Получается, что ребенок находится в ситуации неуспеха.

«Родительское непринятие толкает ребенка на поиск принятия среди сверстников. Иногда взрослые люди предлагают детям участвовать в этой игре, чтобы ставить ставки, к примеру. Ребенку интересно. Он полагает, что, если заработать, родители заметят его и смогут им восхищаться. Он взрослый, значимый, смог денег заработать. Или чтобы те же сверстники увидели его смелость», — объясняет Наталья Наумова.

vk.com / Наталья Наумова

По словам детского психолога, профилактика участия детей в подобных играх — нахождение с ребенком общего языка, принятие его таким, какой он есть, проявление интереса к его жизни.

«Когда ребенок будет удовлетворен, когда поймет, что родители понимают его, никто его не осуждает, стоит задавать вопросы, отвечая на которые ребенок сам поймет, как правильно следует поступать. Не нужно критиковать ребенка. Если у родителей есть какие-то внутренние переживания неуспеха, то важно отделить свой успех от успеха ребенка. Если не получается это сделать, родителям самим следует обратиться к психологу», — заключила эксперт.

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