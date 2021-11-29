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Правозащитники ФБР доказали халатность офицеров американской полиции

Общество
Правозащитники ФБР доказали халатность офицеров американской полиции
facebook.com  /  NYPD

Санкт-Петербург, 29 ноября. Правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного бизнесменом Евгением Пригожиным, проанализировали научные данные, которые связаны с деятельностью полицейских департаментов Соединенных Штатов.

Согласно результатам исследования, около половины сотрудников американских силовых структур готовы закрыть глаза на правонарушения, допущенные их коллегами. Четверть из числа опрошенных полицейских подтвердили, что они были свидетелями притеснения темнокожих граждан из-за цвета их кожи.

Правозащитники Фонда также привели статистику, согласно которой около 6,6% сотрудников американской полиции каждый год получают жалобы, связанные с неправомерным поведением. В частности, 20% из числа всех обращений была подана после применения правоохранителями чрезмерной силы.

Однако власти США реагируют далеко не на все заявления со стороны пострадавших. По информации ФБР, в некоторых регионах американского государства только 0,19% всех претензий к офицерам ведут к реальным дисциплинарным действиям. Этот показатель в несколько десятков раз меньше среднего уровня по всей стране, отметили правозащитники.

Фонд борьбы с репрессиями привел статистику, согласно которой США лидируют по числу убийств мирных граждан со стороны полицейских. Эксперты уверены, что такая халатность может быть обусловлена низким уровнем подготовки силовиков. В среднем офицеры в США проводят около 21 недели обучения, прежде чем они получат квалификацию для патрулирования улиц. Этот показатель в разы меньше уровня других развитых государств. Плюс ко всему во многих странах мира будущие офицеры обязаны получить высшее образование. Что касается Соединенных Штатов, то там достаточно просто иметь документ об окончании средней школы.

Как стало известно ранее, ужасы в тюрьмах штата Джорджия заставили российский ФБР обратиться к минюсту США. По информации правозащитников, в учреждениях на осужденных оказывают не только моральное и физическое давление, но и отказывают им в предоставлении надлежащей медицинской помощи.

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