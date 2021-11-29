Депутат Цивилев предлагает арестовывать автомобили, которыми управляют несовершеннолетние

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Михаил Барышников обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» причины роста случаев агрессивного вождения машин, проблему вождения автомобилей несовершеннолетними, а также ряд вопросов, связанных с безопасностью движения водителей и пешеходов.
Михаил Барышников видит несколько причин агрессивного вождения. Во-первых, это безответственность водителей, которые не понимают, какой силой они управляют. Во-вторых — чувство безнаказанности водителей, которые вступают в перепалку с другими участниками движения. И в-третьих — загруженность автомобильных трасс.
«Появились хорошие автомобили, которые легко управляются, и водитель хочет использовать это по полной. Второе — конфликты на дорогах, водители теперь выходят с битами, с травматическим оружием. Связано это, наверное, с тем, что в жизни у человека что-то не получается, и он выплескивает это на дороге. Плюс пробки», — отметил депутат.
Как элемент борьбы с агрессивным вождением депутаты предлагают упростить процедуру фиксации нарушений правил дорожного движения, разрешающую штрафовать агрессивного водителя при наличии кадров видеорегистратора.
Беспокоит депутатов безответственное поведение родителей, которые позволяют пользоваться своими автомобилями несовершеннолетним детям.
«Это стало системой, и многие думают, что дети стали такие прогрессивные, они хорошо водят. Они, может быть, и правда хорошо водят, но не понимают всей меры ответственности. Не дай бог, если что случится на дороге! Даже если нарушит не ребенок, а другой водитель, все равно ответственность будет на родителе, который посадил своего ребенка за руль», — подчеркнул Михаил Барышников.
Депутат Цивилев считает, что штрафами это проблему не решить, поэтому предложил арестовывать машины, за рулем которых окажутся несовершеннолетние.
«Исполнится ребенку 18 лет — пусть забирает машину из-под ареста», — заявил депутат.
Весьма актуальной, по мнению депутатов, является проблема неэтичного поведения водителей, которые выбрасывают мусор в окно автомобиля. Решить этот вопрос одним повышением штрафа до 3–5 тыс. рублей, по их мнению, не получится, поскольку нет правового механизма фиксации нарушения. И здесь, считают депутаты, мог бы пригодиться опыт европейских стран, где штрафы выписывают по записи с видеорегистратора.
«В Германии штрафуют даже за то, что ты в окно что-то показал», — обратил внимание Михаил Барышников.
В плане обеспечения безопасности движения пешеходов во дворах жилых домов депутаты намерены добиваться того, чтобы наделить муниципалитеты правом устанавливать шлагбаумы на въезде во внутренние дворы домов и устанавливать дорожные знаки, запрещающие парковку.