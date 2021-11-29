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Депутат Цивилев предлагает арестовывать автомобили, которыми управляют несовершеннолетние
Общество
Депутат Цивилев предлагает арестовывать автомобили, которыми управляют несовершеннолетние
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Михаил Барышников обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» причины роста случаев агрессивного вождения машин, проблему вождения автомобилей несовершеннолетними, а также ряд вопросов, связанных с безопасностью движения водителей и пешеходов.

Михаил Барышников видит несколько причин агрессивного вождения. Во-первых, это безответственность водителей, которые не понимают, какой силой они управляют. Во-вторых — чувство безнаказанности водителей, которые вступают в перепалку с другими участниками движения. И в-третьих — загруженность автомобильных трасс.

«Появились хорошие автомобили, которые легко управляются, и водитель хочет использовать это по полной. Второе — конфликты на дорогах, водители теперь выходят с битами, с травматическим оружием. Связано это, наверное, с тем, что в жизни у человека что-то не получается, и он выплескивает это на дороге. Плюс пробки», — отметил депутат. 

Как элемент борьбы с агрессивным вождением депутаты предлагают упростить процедуру фиксации нарушений правил дорожного движения, разрешающую штрафовать агрессивного водителя при наличии кадров видеорегистратора.

Депутат Цивилев предлагает арестовывать автомобили, которыми управляют несовершеннолетние
Федеральное агентство новостей /

Беспокоит депутатов безответственное поведение родителей, которые позволяют пользоваться своими автомобилями несовершеннолетним детям.

«Это стало системой, и многие думают, что дети стали такие прогрессивные, они хорошо водят. Они, может быть, и правда хорошо водят, но не понимают всей меры ответственности. Не дай бог, если что случится на дороге! Даже если нарушит не ребенок, а другой водитель, все равно ответственность будет на родителе, который посадил своего ребенка за руль», — подчеркнул Михаил Барышников.

Депутат Цивилев считает, что штрафами это проблему не решить, поэтому предложил арестовывать машины, за рулем которых окажутся несовершеннолетние.

«Исполнится ребенку  18 лет — пусть забирает машину из-под ареста», — заявил депутат.

Депутат Цивилев предлагает арестовывать автомобили, которыми управляют несовершеннолетние
ФБА «Экономика сегодня» /

Весьма актуальной, по мнению депутатов, является проблема неэтичного поведения водителей, которые выбрасывают мусор в окно автомобиля. Решить этот вопрос одним повышением штрафа до 3–5 тыс. рублей, по их мнению, не получится, поскольку нет правового механизма фиксации нарушения. И здесь, считают депутаты, мог бы пригодиться опыт европейских стран, где штрафы выписывают по записи с видеорегистратора.

«В Германии штрафуют даже за то, что ты в окно что-то показал», — обратил внимание Михаил Барышников.

В плане обеспечения безопасности движения пешеходов во дворах жилых домов депутаты намерены добиваться того, чтобы наделить муниципалитеты правом устанавливать шлагбаумы на въезде во внутренние дворы домов и устанавливать дорожные знаки, запрещающие парковку.

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дтп автомобили несовершеннолетние медиагруппа патриот
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