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Ливийцы осудили Избирком за недопуск Каддафи-младшего на президентские выборы

Весь мир
Ливийцы осудили Избирком за недопуск Каддафи-младшего на президентские выборы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 29 ноября. Жители городов Марзук, Бани Валид и Аль-Биркат осудили исключение сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама из списка кандидатов на президентских выборах, намеченных на 24 декабря.

Граждане организовали демонстрации против решения Высшей избирательной комиссии убрать Каддафи-младшего из гонки за пост главы государства. Они уверены, что их претендент стал жертвой политических интриг.

Сейф аль-Ислам пытался опротестовать постановление избиркома. Однако, по его словам, судьи в городе Сабха отказались проводить слушания, на которых должна рассматриваться апелляция.

Ранее председатель Высшего совета племен и городов южного региона Али Мисбах Абу Сабиха назвал политическим решение исключить Каддафи из списка кандидатов. Он указал на сговор во власти, направленный на то, чтобы не допустить определенных лиц к избирательному процессу.

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