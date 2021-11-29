Депутат Вассерман объяснил, зачем в США создали подразделение для слежки за НЛО

В Соединенных Штатах уже не в первый раз формируются подразделения, которые должны изучать неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Ранее стало известно о том, что Пентагон планирует создать новое подразделение в структуре Минобороны США по изучению данных о наблюдении НЛО.

«Неопознанные летающие объекты всегда были и всегда будут, просто потому что далеко не каждый способен опознать все, что ему попадается на глаза. Соответственно, желательно изучать эти наблюдения, чтобы потом подсказывать людям, что они наблюдают», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также назвал свою версию того, по какой причине Пентагон намеревается учредить подобную службу.

«Насколько я знаю, такое подразделение несколько раз создавали, а потом закрывали. Создавали, когда накапливалась критическая масса сообщений о НЛО. Закрывали, когда убеждались, что ничего странного в этих случаях нет. Сейчас, очевидно, в очередной раз набралось изрядно информации о подобных случаях», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он поделился своей личной позицией по вопросу возможного наличия во Вселенной наших братьев по разуму.

«Что касается внеземных цивилизаций, пока нет никаких научных данных, которые исключали бы их существование или указывали на то, что их представители побывали на нашей планете. Лично я полагаю, что существа, достаточно умные для того, чтобы преодолеть межзвездное расстояние, достаточно умны и для того, чтобы не контактировать с нами», — подытожил политический консультант.

Ранее уфолог Валерий Уваров в беседе с ФАН объяснил, как на самом деле НЛО путешествуют по космосу. По его словам, представители высокоразвитых цивилизаций не перемещаются в пространстве линейно.