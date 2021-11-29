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«Газпром» планирует сохранить экспорт топлива на уровне не ниже показателя 2021 года

Экономика
«Газпром» планирует сохранить экспорт топлива на уровне не ниже показателя 2021 года
pixabay.com

Москва, 29 ноября. Компания «Газпром» прогнозирует, что в следующем году удастся сохранить объемы поставок не ниже показателей 2020–2021 годов. Об этом в ходе телефонной конференции заявил начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

В холдинге рассчитывают, что средняя экспортная цена на голубое топливо в 2022 году также окажется не ниже уровня текущего года.

«Что касается 2022 года, то ситуация, которая складывается сейчас на рынке, рыночная конъюнктура говорит о том, что в любом случае, по нашим ожиданиям, по нашим расчетам, средневзвешенная цена следующего года никак не будет ниже средневзвешенной цены этого года. А какая она будет, мы увидим, когда будем закрывать 2021 год», — цитирует ТАСС Зотова.

«Газпром экспорт» ожидает, что средняя цена газа на хабе TTF в четвертом квартале установится на уровне 550 долларов за тысячу кубометров. Конъюнктура рынка и форвардные кривые показывают, что цена в указанном периоде будет максимальной, добавил он.

По итогам текущего года компания ожидает самую высокую за шесть лет суммарную выручку от экспорта газа. В третьем квартале «Газпром» уже получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли, относящейся к акционерам.

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Газпром зотов поставки газа цены на газ
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