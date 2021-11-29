«Газпром» планирует сохранить экспорт топлива на уровне не ниже показателя 2021 года

Москва, 29 ноября. Компания «Газпром» прогнозирует, что в следующем году удастся сохранить объемы поставок не ниже показателей 2020–2021 годов. Об этом в ходе телефонной конференции заявил начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

В холдинге рассчитывают, что средняя экспортная цена на голубое топливо в 2022 году также окажется не ниже уровня текущего года.

«Что касается 2022 года, то ситуация, которая складывается сейчас на рынке, рыночная конъюнктура говорит о том, что в любом случае, по нашим ожиданиям, по нашим расчетам, средневзвешенная цена следующего года никак не будет ниже средневзвешенной цены этого года. А какая она будет, мы увидим, когда будем закрывать 2021 год», — цитирует ТАСС Зотова.

«Газпром экспорт» ожидает, что средняя цена газа на хабе TTF в четвертом квартале установится на уровне 550 долларов за тысячу кубометров. Конъюнктура рынка и форвардные кривые показывают, что цена в указанном периоде будет максимальной, добавил он.

По итогам текущего года компания ожидает самую высокую за шесть лет суммарную выручку от экспорта газа. В третьем квартале «Газпром» уже получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли, относящейся к акционерам.