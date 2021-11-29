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Памятник российским инструкторам установили в столице ЦАР

Весь мир
Памятник российским инструкторам установили в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 29 ноября. Правительство Центральноафриканской Республики установило в столице страны памятник, посвященный подвигу российских инструкторов и национальной армии (FACA).

В центре композиции находятся отечественные специалисты. Один из них осматривает местность через бинокль. По бокам от них расположились бойцы FACA, позади — женщина с ребенком.

Памятник стал символом дружбы между Москвой и Банги и очередным доказательством продуктивного сотрудничества государств в сфере безопасности. Таким образом власти ЦАР выразили благодарность россиянам, которые внесли неоценимый вклад и фактически спасли страну от разрушения.

Памятник российским инструкторам установили в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Церемония открытия культурного объекта прошла при участии президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера. Также мероприятие посетили премьер-министр Анри-Мари Дондра, председатель Муниципальной делегации города Банги, члены кабинета Министерства обороны и посол России Сергей Иванов.

Памятник российским инструкторам установили в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Инструкторы находятся в ЦАР с одобрения Совета Безопасности ООН и по приглашению местных властей. Именно благодаря консультативной поддержке российских специалистов, которых западные СМИ регулярно причисляют к «ЧВК Вагнера», правительственные войска смогли ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и восстановить в государстве порядок.

К осени 2021 года при поддержке союзных сил бойцы FACA обезопасили и вернули под контроль 98% территории страны. Это стало результатом качественного обучения и регулярных тренировок, проводимых отечественными инструкторами в ЦАР. От россиян центральноафриканские солдаты узнали множество хитростей военного дела, основы тактики и боевой подготовки.

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