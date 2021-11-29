Постпред России при ОЗХО Шульгин: Запад получил доскональный ответ по делу Навального

Гаага, 29 ноября. Страны Запада получили доскональный ответ по делу блогера Алексея Навального, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

По его словам, российская сторона предоставила исчерпывающие доказательства. В том числе было опрошено 230 свидетелей, а также проведено 64 экспертизы, подчеркнул представитель.

«Нас спрашивали - какие шаги вы предпринимали, что вы делали? 230 свидетелей опросили, тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели, массу предметов изъяли, в том числе, для проведения следственного анализа», — сказал Шульгин в ходе 26-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО в Гааге.

Российские специалисты не нашли в анализах блогера ни следов органофосфорного соединения, ни следов вмешательства третьих лиц, подчеркнул представитель.

Ранее Шульгин обвинил Берлин, Париж и Стокгольм в сокрытии критически важной информации по делу Навального.

Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Позже кабмин ФРГ заявил, что в случае с блогером имело место отравление, однако никаких доказательств в подтверждение этому немцы не предоставили.