Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе

Ла-Пас, 29 ноября. Около 50 тысяч боливийских рабочих, фермеров и представителей коренных жителей прибыли в столицу Боливии в рамках «Марша за Родину» в поддержку президента страны Луиса Арсе.

Акция, которую возглавил бывший президент Эво Моралес, началась в минувший вторник в департаменте Оруро на фоне протестов правой оппозиции, направленных на дестабилизацию страны и провоцирование нового государственного переворота.

В воскресенье участники марша разбили лагерь в городе Вяча, где лидер Движения за социализм Эво Моралес выступил с речью.

Ожидается, что несколько колонн сторонников действующей власти, некоторые из которых преодолели более 180 километров, соберутся на площади Святого Франциска в Ла-Пасе, чтобы принять участие в массовом мероприятии в поддержку президента Арсе.

Организаторы акции считают, что демонстрация народной поддержки избранного президента должна заставить оппозицию отказаться от планов по насильственному захвату власти.

Правительство Луиса Арсе неоднократно обвиняло правые силы в желании дестабилизировать экономическую и социальную обстановку в стране, которая начала оправляться от последствий пандемии COVID-19.

Bolivians bring revolutionary music to the 180km march to defend democracy and President Luis Arce. #MarchaPorLaPatria pic.twitter.com/vbOIBgY6zQ