Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 20:04
20:04
Происшествия
Мощный ураган в Крыму повалил деревья и оставил без света часть Симферополя
20:03
Весь мир
Памятник российским инструкторам установили в столице ЦАР
20:02
Происшествия
ФСБ показала видео задержания экс-главы управления единого заказчика администрации Керчи
19:57
Общество
Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми
19:55
Общество
Жители Саранска задолжали за тепло и горячую воду 900 млн рублей
19:51
Весь мир
Ливийцы осудили Избирком за недопуск Каддафи-младшего на президентские выборы
19:48
Общество
Правозащитники ФБР доказали халатность офицеров американской полиции
19:48
Происшествия
«Можно было спасти»: отец умершего в Балакове школьника раскрыл подробности трагедии
19:43
Общество
Бизнесмен Штукатуров назвал причины неудачи московского ресторанного бизнеса в Крыму
19:41
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Испании
Все новости

Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе

Весь мир
Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе
Global Look Press  /  David Flores / dpa

Ла-Пас, 29 ноября. Около 50 тысяч боливийских рабочих, фермеров и представителей коренных жителей прибыли в столицу Боливии в рамках «Марша за Родину» в поддержку президента страны Луиса Арсе.

Акция, которую возглавил бывший президент Эво Моралес, началась в минувший вторник в департаменте Оруро на фоне протестов правой оппозиции, направленных на дестабилизацию страны и провоцирование нового государственного переворота.

«Боливийская олигархия стремится проигнорировать победу Арсе на выборах 2020 года, чтобы совершить государственный переворот, аналогичный перевороту 2019 года, в результате которого погибли 37 человек и сотни получили ранения», — заявил вице-президент Дэвид Чокеуанка.

В воскресенье участники марша разбили лагерь в городе Вяча, где лидер Движения за социализм Эво Моралес выступил с речью.

«Администрация Арсе работает над тем, чтобы гарантировать мир и благополучие для всех боливийцев», — заявил Моралес, уточнив, что еще 45 тысяч граждан, вероятно, присоединятся к акции.

Ожидается, что несколько колонн сторонников действующей власти, некоторые из которых преодолели более 180 километров, соберутся на площади Святого Франциска в Ла-Пасе, чтобы принять участие в массовом мероприятии в поддержку президента Арсе.

Организаторы акции считают, что демонстрация народной поддержки избранного президента должна заставить оппозицию отказаться от планов по насильственному захвату власти.

Правительство Луиса Арсе неоднократно обвиняло правые силы в желании дестабилизировать экономическую и социальную обстановку в стране, которая начала оправляться от последствий пандемии COVID-19.

Эти обвинения прозвучали после того, как 8 ноября оппозиционные силы организовали общенациональную забастовку с требованием отменить принятие закона № 1386, который направлен на создание правовых рамок для борьбы с незаконным обогащением и финансированием терроризма.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе
боливия марш
Комментировать