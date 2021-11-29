Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе

Ла-Пас, 29 ноября. Около 50 тысяч боливийских рабочих, фермеров и представителей коренных жителей прибыли в столицу Боливии в рамках «Марша за Родину» в поддержку президента страны Луиса Арсе.

Акция, которую возглавил бывший президент Эво Моралес, началась в минувший вторник в департаменте Оруро на фоне протестов правой оппозиции, направленных на дестабилизацию страны и провоцирование нового государственного переворота.

El poder de nuestra convicción revolucionaria ha hecho que la #MarchaPorLaPatria sea una de las movilizaciones más importantes de los últimos años. Miles y miles de compañeras y compañeros avanzan de manera pacífica pero firme a la ciudad de #LaPaz. pic.twitter.com/STIjXizzSC — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 28, 2021

«Боливийская олигархия стремится проигнорировать победу Арсе на выборах 2020 года, чтобы совершить государственный переворот, аналогичный перевороту 2019 года, в результате которого погибли 37 человек и сотни получили ранения», — заявил вице-президент Дэвид Чокеуанка.

В воскресенье участники марша разбили лагерь в городе Вяча, где лидер Движения за социализм Эво Моралес выступил с речью.

«Администрация Арсе работает над тем, чтобы гарантировать мир и благополучие для всех боливийцев», — заявил Моралес, уточнив, что еще 45 тысяч граждан, вероятно, присоединятся к акции.

Ожидается, что несколько колонн сторонников действующей власти, некоторые из которых преодолели более 180 километров, соберутся на площади Святого Франциска в Ла-Пасе, чтобы принять участие в массовом мероприятии в поддержку президента Арсе.

#Noticias | En la #MarchaPorLaPatria se destaca un mensaje para el "Cartel de los golpistas" donde se destacan exfuncionarios del gobierno de facto y de derecha como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, involucrados en el caso Golpe de Estado de 2019.#MarchaPorLaDemocracia pic.twitter.com/jjQVkdqPcI — Red Patria Nueva (@RedPatriaNueva) November 29, 2021

Организаторы акции считают, что демонстрация народной поддержки избранного президента должна заставить оппозицию отказаться от планов по насильственному захвату власти.

Правительство Луиса Арсе неоднократно обвиняло правые силы в желании дестабилизировать экономическую и социальную обстановку в стране, которая начала оправляться от последствий пандемии COVID-19.

Bolivians bring revolutionary music to the 180km march to defend democracy and President Luis Arce. #MarchaPorLaPatria pic.twitter.com/vbOIBgY6zQ — Kawsachun News (@KawsachunNews) November 28, 2021

Эти обвинения прозвучали после того, как 8 ноября оппозиционные силы организовали общенациональную забастовку с требованием отменить принятие закона № 1386, который направлен на создание правовых рамок для борьбы с незаконным обогащением и финансированием терроризма.