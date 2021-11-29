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Глава Минкультуры России Любимова отметила талант покойного режиссера Наумова

Общество
Глава Минкультуры России Любимова отметила талант покойного режиссера Наумова
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 29 ноября. Народный артист СССР Владимир Наумов с дебютных работ в кино заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом. Таким мнением поделилась министр культуры России Ольга Любимова.

Кинорежиссер, сценарист и актер Наумов скончался на 94-м году жизни. Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким деятеля культуры.

«Он связал свою жизнь с киноискусством и уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и творческой энергией», — говорится в телеграмме.

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