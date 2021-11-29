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Замглавы МИД Грушко исключил возвращение представительства России при НАТО в Брюсселе

Политика
Замглавы МИД Грушко исключил возвращение представительства России при НАТО в Брюсселе
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Москва, 29 ноября. Россия вряд ли примет решение о возвращении своего представительства при НАТО в Брюсселе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На площадке клуба «Валдай» дипломат отметил, что в сложившейся ситуации стоит исключить сценарий возвращения российского представительства.

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Александр Грушко добавил, что в этих условиях закрытие постпредства было единственным выходом.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что НАТО выслала российских дипломатов «на голом месте». По его словам, если Альянс не хочет сотрудничать, то Москве «не очень то и хотелось».

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нато мид грушко
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