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Анатолий Вассерман предрек ЕС тотальное разорение из-за проволочек с запуском «Северного потока—2»

Экономика
Анатолий Вассерман предрек ЕС тотальное разорение из-за проволочек с запуском «Северного потока—2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 29 ноября. Германия оказалась на пороге самой дорогой зимы за последние десятилетия. Цены на энергетику ежедневно бьют новые рекорды. И если на России отказ от сертификации газопровода «Северный поток-2» никак не отразится, то для немцев ситуация примет катастрофический оборот.

Многие немецкие компании из-за резкого подорожания газа работают в убыток, поэтому вынуждены сворачивать производство. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман считает, что дальше будет еще хуже. Сейчас Германия выкручивается за счет поставок по «Северному потоку» и газопроводу «Ямал-Европа».

«Отказ от «Северного потока—2» обернется для Западной Европы тотальным экономическим разорением», — считает Вассерман.

Газ на бирже значительно подорожал. Рост цен в том числе спровоцировала Германия, когда отказалась вводить в эксплуатацию вторую очередь «Северного потока».

«И чем дольше немцы будут тянуть время, тем больше будет проблем у потребителей», — заявил депутат.

Отсрочка запуска газопровода никак не отразится на России. Российский газ пользуется большим спросом на рынках Южной и Юго-восточной Азии. «Сила Сибири» работает на полную мощность и не исключено, что совсем скоро начнется строительство второй очереди потока.

Анатолий Вассерман предрек ЕС тотальное разорение из-за проволочек с запуском «Северного потока—2»
ФБА «Экономика сегодня» /

«Россия весь сжиженный природный газ из месторождений в Ледовитом океане направляет на индийский рынок. Перевозка СПГ обходится дороже, чем перекачка того же количества газа по трубам. Но цена газа на южно-азиатских рынках компенсирует расходы на его транспортировку в сжиженном виде», — рассказал Вассерман.

Из-за санкционной политики США запуск российско-германского проекта задерживается почти на два года. Нынешняя неопределенность по срокам ввода в эксплуатацию газопровода провоцирует рост цен на газ в Европе. Сейчас голубое топливо варьируется в районе 1000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе выросла почти на 18%. Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF на торгах 16 ноября достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8% выше расчетной цены — 942,3 доллара.

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Все новости / Экономика / Анатолий Вассерман предрек ЕС тотальное разорение из-за проволочек с запуском «Северного потока—2»
северный поток-2 газ газопровод энергетика рост цен
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