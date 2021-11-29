Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 20:03
20:03
Весь мир
Памятник российским инструкторам установили в столице ЦАР
20:02
Происшествия
ФСБ показала видео задержания экс-главы управления единого заказчика администрации Керчи
19:57
Общество
Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми
19:55
Общество
Жители Саранска задолжали за тепло и горячую воду 900 млн рублей
19:51
Весь мир
Ливийцы осудили Избирком за недопуск Каддафи-младшего на президентские выборы
19:48
Общество
Правозащитники ФБР доказали халатность офицеров американской полиции
19:48
Происшествия
«Можно было спасти»: отец умершего в Балакове школьника раскрыл подробности трагедии
19:43
Общество
Бизнесмен Штукатуров назвал причины неудачи московского ресторанного бизнеса в Крыму
19:41
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Испании
19:38
Весь мир
Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе
Все новости

Древнюю Аллею сфинксов открыли в Египте после реставрации

Общество

В Египте прошла церемония открытия одной из старейших достопримечательностей страны — Аллеи сфинксов, которая соединяет храмы Карнака и Луксора. Несколько лет музей здесь проводились археологические раскопки. 

Аллею называют «дорогой фараонов», ее длина — около 2700 метров. Здесь находятся 1057 древних статуй. Возведение достопримечательности началось в эпоху Нового царства около 3000 лет назад и было завершено во время правления Нектанеба I, правившего с 380 до 362 года до н. э. В те времена аллея служила главным маршрутом для шествий во время различных национальных праздников, а также местом передвижения процессий египетских фараонов.

В 2005 году на территории начались реставрационные работы. За время раскопок египтологи обнаружили 250 сфинксов с бараньими головами и 807 — с человеческими. В 2017 году власти страны приняли решение превратить старинную аллею в современную городскую достопримечательность для местных жителей и туристов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Древнюю Аллею сфинксов открыли в Египте после реставрации
раскопки египет музей аллея сфинксы
Комментировать