Древнюю Аллею сфинксов открыли в Египте после реставрации

В Египте прошла церемония открытия одной из старейших достопримечательностей страны — Аллеи сфинксов, которая соединяет храмы Карнака и Луксора. Несколько лет музей здесь проводились археологические раскопки.

Аллею называют «дорогой фараонов», ее длина — около 2700 метров. Здесь находятся 1057 древних статуй. Возведение достопримечательности началось в эпоху Нового царства около 3000 лет назад и было завершено во время правления Нектанеба I, правившего с 380 до 362 года до н. э. В те времена аллея служила главным маршрутом для шествий во время различных национальных праздников, а также местом передвижения процессий египетских фараонов.

В 2005 году на территории начались реставрационные работы. За время раскопок египтологи обнаружили 250 сфинксов с бараньими головами и 807 — с человеческими. В 2017 году власти страны приняли решение превратить старинную аллею в современную городскую достопримечательность для местных жителей и туристов.