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Путин принес соболезнования актрисе Белохвостиковой в связи со смертью Наумова

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 19:21
Общество
Путин принес соболезнования актрисе Белохвостиковой в связи со смертью Наумова
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования актрисе Наталии Белохвостиковой в связи со смертью ее супруга — режиссера Владимира Наумова. Соответствующую телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин назвал Наумова выдающимся режиссером и подлинным мэтром отечественного кинематографа. По словам президента, светлая память о кинодеятеле навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, коллег и поклонников таланта.

«Уважаемая Наталия Николаевна, примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас и вашу семью горем — кончиной Владимира Наумовича Наумова», — обратился к актрисе глава государства.

Как отметил Путин, фильмы Наумова поднимают важные и волнующие людей темы. Именно поэтому картины режиссера находят отклик у зрителей разных поколений, пояснил президент.

Владимир Наумов скончался в 93 года после продолжительной болезни. Ранее соболезнования близким режиссера принес мэр Москвы Сергей Собянин.

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