Москва, 29 ноября. Экономика Украины уже давно обнажила свою ахиллесову пяту, и Россия может без труда ударить в нее, чтобы поставить Киев на колени. Об этом заявил авторитетный политолог и экс-глава службы «Натив» Яков Кедми.

С неожиданным сценарием краха Украины известный израильский эксперт выступил в эфире телеканала TV Center. По его мнению, несмотря на постоянные нападки со стороны Киева, Москва продолжает оказывать юго-западному соседу мощную экономическую поддержку. Без помощи из России украинская промышленность давно бы «загнулась», негодует военный эксперт.

Один из ключевых компонентов, необходимых Киеву в производствах — это кокса. Без русского кокса подконтрольные режиму президента Владимира Зеленского предприятия зачахли бы в считанные месяцы. Россия может в любую минуту решительным ударом похоронить Украину, но по неизвестной причине этого не делает, сокрушается экс-разведчик.

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«Российская сторона продолжает осуществлять поставки кокса на Украину, она не дает возможности украинскому промышленному сектору загнуться, ведь в таком случае сталелитейной промышленности больше не будет, а это последний инструмент для выживания, который там остался. Не нужно поторапливать, ведь естественное развитие событий имеет место быть, и украинцам никуда от этого не деться», — констатировал Яков Кедми.

Еще одна ключевая уязвимость Украины — это вопиющие демографические проблемы. Как отметил авторитетный политолог Андрей Золотарев, около 45% трудоспособной молодежи не видят будущего на подконтрольных Киеву территориях и стремятся покинуть страну.

На бедственное положение украинской экономики указывала и лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Политик заявила, пишет НСН о полной зависимости Киева от поставок электроэнергии из Белоруссии и России.