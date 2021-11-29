Замглавы МИД РФ Грушко: отношения России и НАТО ухудшились из-за политики Запада

Москва, 29 ноября. Качество взаимоотношений между Россией и НАТО заметно ухудшилось из-за деградации инструментов контроля над вооружениями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Возобновление содержательного диалога между Россией и НАТО зависит от осознания Альянсом реальных интересов европейской безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

«Договор об ограничении систем ПРО, соглашение по адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу пали под ударами США», — перечислил Грушко примеры деструктивной западной политики в области контроля над вооружениями.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва ответит на предстоящую высылку группы российских дипломатов из США. О жесткой реакции министра иностранных дел Сергея Лаврова на провокационные высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы о причинах миграционного кризиса на польско-белорусской границе информировал телеканал «360».