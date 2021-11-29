Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 20:03
19:57
Общество
Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми
19:55
Общество
Жители Саранска задолжали за тепло и горячую воду 900 млн рублей
19:51
Весь мир
Ливийцы осудили Избирком за недопуск Каддафи-младшего на президентские выборы
19:48
Общество
Правозащитники ФБР доказали халатность офицеров американской полиции
19:48
Происшествия
«Можно было спасти»: отец умершего в Балакове школьника раскрыл подробности трагедии
19:43
Общество
Бизнесмен Штукатуров назвал причины неудачи московского ресторанного бизнеса в Крыму
19:41
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Испании
19:38
Весь мир
Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе
19:37
Экономика
«Газпром» планирует сохранить экспорт топлива на уровне не ниже показателя 2021 года
19:35
Весь мир
Мэр турецкого города Болу оказался в центре скандала из-за ксенофобии
Все новости

Замглавы МИД РФ Грушко: отношения России и НАТО ухудшились из-за политики Запада

Армия
Замглавы МИД РФ Грушко: отношения России и НАТО ухудшились из-за политики Запада
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 29 ноября. Качество взаимоотношений между Россией и НАТО заметно ухудшилось из-за деградации инструментов контроля над вооружениями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Возобновление содержательного диалога между Россией и НАТО зависит от осознания Альянсом реальных интересов европейской безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

«Договор об ограничении систем ПРО, соглашение по адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу пали под ударами США», — перечислил Грушко примеры деструктивной западной политики в области контроля над вооружениями.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва ответит на предстоящую высылку группы российских дипломатов из США. О жесткой реакции министра иностранных дел Сергея Лаврова на провокационные высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы о причинах миграционного кризиса на польско-белорусской границе информировал телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Замглавы МИД РФ Грушко: отношения России и НАТО ухудшились из-за политики Запада
россия нато вооружения грушко
Комментировать