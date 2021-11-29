Леонков: решение России нарастить количество гиперзвукового оружия подорвет планы НАТО

Москва, 29 ноября. Россия планомерно наращивает обороноспособность своих вооруженных сил в ответ на провокационную активность НАТО. В частности, арсенал ВКС РФ пополняется различными типами гиперзвукового ракетного оружия, рассказал эксперт Алексей Леонков.

Новые самолеты бомбардировочной и истребительной авиации ВКС РФ с гиперзвуковыми ракетами способны предотвратить западную агрессию против России, указал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию «ПолитРоссия».

«Речь идет не только о самолетах МиГ-31, которые уже являются носителями гиперзвукового ракетного комплекса “Кинжал”. Это будут самолеты Ту-22М3М, которые тоже могут нести подобного рода оружие. Фронтовая авиация у нас тоже получит подобные ракеты», — сообщил Леонков.

По его словам, российская авиация с помощью гиперзвуковых ракет сможет «бить противника на дальних рубежах» и таким образом подорвет планы НАТО по нападению на Россию. Новое вооружение ВКС РФ будет направлено, в первую очередь, против наступательных платформ армий западных стран, отметил собеседник «ПолитРоссии».

«Если выбить американский эсминец типа Arleigh Burke, то можно за раз уничтожить носитель 64 ракет класса Tomahawk», — объяснил Леонков решение российского руководства нарастить количество гиперзвукового оружия.

Ранее стало известно о начале боевого дежурства истребителей МиГ-31БМ на Чукотке. О боевых возможностях истребителя пятого поколения Су-57 в составе ВКС РФ сообщал телеканал «360».