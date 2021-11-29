Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 20:03
19:57
Общество
Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми
19:55
Общество
Жители Саранска задолжали за тепло и горячую воду 900 млн рублей
19:51
Весь мир
Ливийцы осудили Избирком за недопуск Каддафи-младшего на президентские выборы
19:48
Общество
Правозащитники ФБР доказали халатность офицеров американской полиции
19:48
Происшествия
«Можно было спасти»: отец умершего в Балакове школьника раскрыл подробности трагедии
19:43
Общество
Бизнесмен Штукатуров назвал причины неудачи московского ресторанного бизнеса в Крыму
19:41
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Испании
19:38
Весь мир
Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе
19:37
Экономика
«Газпром» планирует сохранить экспорт топлива на уровне не ниже показателя 2021 года
19:35
Весь мир
Мэр турецкого города Болу оказался в центре скандала из-за ксенофобии
Все новости

Леонков: решение России нарастить количество гиперзвукового оружия подорвет планы НАТО

Армия
Леонков: решение России нарастить количество гиперзвукового оружия подорвет планы НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Россия планомерно наращивает обороноспособность своих вооруженных сил в ответ на провокационную активность НАТО. В частности, арсенал ВКС РФ пополняется различными типами гиперзвукового ракетного оружия, рассказал эксперт Алексей Леонков.

Новые самолеты бомбардировочной и истребительной авиации ВКС РФ с гиперзвуковыми ракетами способны предотвратить западную агрессию против России, указал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию «ПолитРоссия».

«Речь идет не только о самолетах МиГ-31, которые уже являются носителями гиперзвукового ракетного комплекса “Кинжал”. Это будут самолеты Ту-22М3М, которые тоже могут нести подобного рода оружие. Фронтовая авиация у нас тоже получит подобные ракеты», — сообщил Леонков.

По его словам, российская авиация с помощью гиперзвуковых ракет сможет «бить противника на дальних рубежах» и таким образом подорвет планы НАТО по нападению на Россию. Новое вооружение ВКС РФ будет направлено, в первую очередь, против наступательных платформ армий западных стран, отметил собеседник «ПолитРоссии».

«Если выбить американский эсминец типа Arleigh Burke, то можно за раз уничтожить носитель 64 ракет класса Tomahawk», — объяснил Леонков решение российского руководства нарастить количество гиперзвукового оружия.

Ранее стало известно о начале боевого дежурства истребителей МиГ-31БМ на Чукотке. О боевых возможностях истребителя пятого поколения Су-57 в составе ВКС РФ сообщал телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Леонков: решение России нарастить количество гиперзвукового оружия подорвет планы НАТО
вкс рф ракеты авиация гиперзвуковое оружие
Комментировать