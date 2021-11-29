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Том Холланд снимется в новой трилогии о «Человеке-пауке»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 18:53
Общество
Том Холланд снимется в новой трилогии о «Человеке-пауке»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 29 ноября. Британский актер Том Холланд сохранил свою роль в новой трилогии супергеройского блокбастера «Человек-паук», заявила продюсер Эми Паскаль.

По словам Паскаль, текущая трилогия подходит к концу, но зрители ждут продолжения. Поэтому студия Sony и компания Marvel начнут работать над следующими частями, пишет Fandango. До этого поклонники полагали, что «Нет пути домой» станет точкой для Питера Паркера.

Однако герой Тома Холланда идет в университет, там его ждут новые приключения. Пока непонятно, будет ли с ним персонаж Зендеи — ЭмДжей. В российский прокат лента выходит 15 декабря, а в США уже стартовали продажи билетов на премьеру. Новый «Человек-паук» спровоцировал большой ажиотаж среди зрителей.

Ранее Зендея и Холланд официально подтвердили роман. Актриса заявила, что все началось «странно и запутанно», но со временем это чувство окрепло и переросло в любовь.

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