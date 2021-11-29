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Замглавы МИД Грушко озвучил три влияющих на отношения России и НАТО фактора

Политика
Замглавы МИД Грушко озвучил три влияющих на отношения России и НАТО фактора
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 ноября. Три фактора влияют на отношения Российской Федерации и Североатлантического альянса. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Стоит отметить, что министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос призвал НАТО не считать Россию единственным врагом Альянса, передает Радио Sputnik.

По словам дипломата, в первую очередь на состояние отношений Москвы и НАТО влияет характер эволюции военного блока и его представление о предназначении Альянса. Запад уверен, что основной задачей НАТО является борьба с так называемой угрозой с Востока.

«Второй фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, — это деградация инструментов контроля над вооружениями», — сообщил Грушко во время выступления в Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Третьей проблемой, которая влияет на контакты России и НАТО, является глобализация и амбиции военного объединения.

Как стало известно ранее, Генсек НАТО обозначил антироссийские приоритеты организации. Основной его посыл был направлен на противостояние «российской угрозе».

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нато мид грушко
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