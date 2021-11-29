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Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу поселок Зеленая Роща в пригороде Луганска

Армия
Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу поселок Зеленая Роща в пригороде Луганска
Федеральное агентство новостей

Луганск, 29 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по поселку Зеленая Роща, который расположен на окраинах Луганска. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ходе обстрела украинские силовики использовали минометы калибра 120 миллиметров, станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

«Из района населенного пункта Кондрашевская-Новая вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Зеленая Роща с применением минометов 120 мм», — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ВСУ обстреляли из минометов село Раевка в Славяносербском районе Луганской Народной Республики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. При этом российская сторона получает информацию об использовании ВСУ запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

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Луганск ЛНР всу донбасс обстрел
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