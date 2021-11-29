АвтоВАЗ заверил ФАС в отсутствии планов продавать машины с навязанным допоборудованием

Тольятти, 29 ноября. АвтоВАЗ не будет реализовывать автомобили с обязательными пакетами дополнительного оборудования. Такое решение компания приняла после проверки ее новой схемы продаж Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Автопроизводитель сообщил ведомству, что не планирует обязывать дилеров продавать модели Lada только при наличии дополнительных аксессуаров.

«ФАС России запросила у АО "АвтоВАЗ" информацию о новых условиях реализации автомобилей. Производитель сообщил ведомству, что не планирует обязывать дилеров реализовывать автомобили Lada, навязывая дополнительные аксессуары. Также АвтоВАЗ заинтересован сохранить многообразие комплектаций автомобилей и их оснащение по желанию потребителей», — приводит ТАСС заявление антимонопольной службы.

Компания информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей, в том числе предоставлять покупателям информацию о комплектациях автомобилей.

Продукция российского автопрома будет расти в цене, если правительство отменит действие протекционистских мер, предупредил ранее вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.